Strajk Kobiet w całej Polsce. Julia Przyłębska przerywa milczenie

- Ustawa nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu - powiedziała PAP we wtorek prezes TK Julia Przyłębska.

Przyłębska stwierdziła też, że orzeczenie TK nie jest wymierzone w kogokolwiek. Dodała, że "nie powinno być przez nikogo wykorzystywane do wywoływania napięć społecznych".

Z kolei "manipulacją" nazwała Przyłębska twierdzenie, że orzeczenie TK to cios wymierzony w osiągnięcia nauk medycznych. Prezes TK oceniła, że orzeczenie Trybunału nie zabrania badań prenatalnych.

Julia Przyłębska o protestach kobiet: efekt dezinformacji

Odnosząc się do protestów kobiet, Julia Przyłębska stwierdziła, że "podziały wywoływane są przez dezinformację, nieprawidłowe przedstawianie znaczenia wydanego wyroku i jego treści, nawoływanie do wychodzenia na ulicę, kiedy obowiązują ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń służące właśnie ochronie życia i zdrowia".

- Akceptowanie agresji, brutalnego i wulgarnego języka, zachęcanie do dewastowania mienia publicznego i miejsc kultu religijnego, bezczeszczenia miejsc pamięci, symboli polskiej kultury, zakłócania modlitwy, a więc prawa do sprawowania praktyk religijnych, to jawny gwałt na prawach, które chroni także konstytucja - stwierdziła Julia Przyłębska.