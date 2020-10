- Odpowiem słowami pani Beaty Mazurek: nie popieram, ale rozumiem. Ja takich słów nie krzyczę na protestach, ale rozumiem to zdenerwowanie. Na tych protestach są młodzi, starsi ludzie, ludzie różnych zawodów, ludzie o różnych poglądach i ja się z nimi zgadzam, bo mam takie same uczucia - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

Strajk kobiet. Scheuring-Wielgus o proteście w kościele: nie boję się grzywny

- Jeżeli ktoś chce mi dawać grzywnę za to, że weszłam do kościoła w milczeniu i w milczeniu stanęłam z kartką, na której napisałam, że nie zgadzam się na to, by to Kościół decydował, czy kobieta ma urodzić dziecko czy nie, to proszę - można mi taką grzywnę wstawić - powiedziała.