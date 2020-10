Strajk kobiet. Rzepliński o protestujących: "Hołota francuska zachowuje się inaczej?"

Strajk kobiet. Rzepliński: Patrze na to z obrzydzeniem

Andrzej Rzepliński skomentował, wywołaną przez wyrok TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej , sytuację polityczną w Polsce. "Jako obywatel patrzę na to z obrzydzeniem, jako katolik ze smutkiem" - stwierdził. Były przewodniczący TK powiedział, że nie rozumie dlaczego protestujący demonstrują przed kościołami. "Niezrozumiałe, bo przecież do kościoła można przestać chodzić. Nic się nie dzieje tym, którzy nie chodzą, nikt ich tam na siłę nie zaciąga, nikt ich nie piętnuje" - ocenił.

Rzepliński użył w stosunku do protestujących bardzo kontrowersyjnego określenia, porównując demonstracje w Polsce do manifestacji na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. "A myśli pan, że hołota francuska zachowuje się inaczej? A hołota amerykańska jest inna?" - odpowiedział profesor na pytanie o to dlaczego, jego zdaniem, ludzie protestują nie tylko pod siedzibą PiS, lecz także przed kościołami. Po uwadze Robert Mazurka poprawił się jednak i określił strajkujących "awanturnikami".