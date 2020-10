Strajk kobiet. Prymas Polski abp Wojciech Polak apeluje o nieodpowiadanie agresją

Strajk kobiet. Prymas apeluje o rozsądek na Wszystkich Świętych

Strajk kobiet. Abp Polak: "Proszę nie odpowiadanie agresją"

Arcybiskup odniósł się również do protestów, które przetaczają się przez Polskę po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Polak zaznaczył, że stanowisko Kościoła jest w tej sprawie jednoznaczne, ale jednocześnie wezwał do zaniechania wszelkiej agresji. "Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie" - czytamy w apelu prymasa Polski.

Abp Polak zaapelował do protestujących o szacunek dla miejsc świętych i zwrócił się także do wiernych z prośbą o modlitwę. "Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, Siostry i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku" - napisał metropolita gnieźnieński.