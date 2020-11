Strajk kobiet. Protest przed Radiem Maryja. O. Tadeusz Rydzyk: najpierw aborcja, potem eutanazja

Strajk Kobiet. Ojciec Tadeusz Rydzyk o "dzwonie alarmowym"

Do protestów odniósł się na antenie swojej rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. - Zobaczcie państwo co się dzieje. To jest dzwonek, dzwon alarmowy. Te niby manifestacje uliczne, są oczywiście manipulowane i sterowane zwłaszcza przez tzw. media społecznościowe. Są też grupy anarchizujące w Polsce. Czy chcecie, żeby wasze dzieci w to weszły? - mówił duchowny.