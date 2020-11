Strajk kobiet. Nauczyciel wyrzucił uczennice z lekcji. Poszło o symbol błyskawicy

Do sytuacji opisywanej przez lokalny portal nowiny24.pl doszło w czwartek 29 października w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Pieć uczennic na zdalnej lekcji chemii pokazało się z awatarem Strajku kobiet przy swoim nazwisku. Nie spodobało się to prowadzącemu zajęcia nauczycielowi.

Strajk kobiet. "Użyłem porównań, które mogą być uznane za obraźliwe"

"Pracuję w tej szkole już 33 lata i zawsze zwracałem się do uczniów słowami: Robaczki moje kochane" - dodał.

Kuratorium nie zajmie się sprawą

W ostatnim czasie, w wielu szkołach w Polsce, uczniowie demonstrowali poparcie dla Stajku kobiet w taki sposób, jak opisywane tu uczennice. Nie wszędzie jest to tolerowane - również na uczelniach wyższych. Jan Majchrowski, będący profesorem UW i jednocześnie członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zabronił swoi studentom demonstrowania poglądów na zajęciach.

Wysłał do studentów uczęszczających na jego zajęcia, jak również do rektora uczelni pismo, w którym w sposób jednoznaczny sprzeciwia się demonstrowaniu poglądów na swoich zajęciach. Majchrowski zagroził również, że niezastosowanie się do jego zasad będzie skutkowało usunięciem z zajęć.