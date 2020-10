Strajk Kobiet. Dlaczego wieszak jest jednym z symboli? Co oznacza?

Dlaczego wieszak jest symbolem Strajku Kobiet?

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem Strajku Kobiet jest czerwona błyskawica. Jej autorką jest graficzka Ola Jasionowska, niemniej symbol błyskawicy jest głęboko zakorzeniony w historii. Błyskawica była m.in. umieszczona na odznace Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Ma ją też w swoim logotypie np. GROM. Co natomiast oznacza wieszak?

Wieszak. Symbol Strajku Kobiet

Protestujący podczas Strajku Kobiet przekonują, że delegalizacja aborcji wykonywanej po wykryciu wad genetycznych i uszkodzeń płodu, wcale nie sprawi, że aborcje nie będą wykonywane. Co więcej, można powiedzieć, zejdą do podziemia. Jest prawdopodobne, że będą wykonywane w nieodpowiednich warunkach, bolesnymi metodami, w pośpiechu, przez co mogą być niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia kobiet. Dlatego też w rękach protestujących pojawia się druciany wieszak.