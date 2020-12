Strajk Kobiet. Beata Kempa dziękuje policji. "Pięknie służą"

Beata Kempa, odnosząc się w Radiu ZET do decyzji Janusza Kowalskiego, przekazała, że ideą szczepień jest to, że są one dobrowolne. - Nie możemy naciskać. Nie możemy wywierać presji na kimś w obszarze zdrowia - powiedziała europosłanka.

Strajk Kobiet. Beata Kempa dziękuje policji

Beata Kempa została zapytana również o Strajk Kobiet. Europosłanka powiedziała, że temu tematowi "nie chce poświecić ani jednej minuty". - Niszczenie kościołów, akty dyskryminacji chrześcijan, uderzanie w nasze najświętsze sakralia. To nie jest strajk. To próba demonstrowania swoich poglądów - dodała Kempa.

Eurposłanka przy okazji podziękowała policjantom za to, że "pięknie służą". Na wzmiankę o tym, że w trakcie protestów doszło m.in. do złamania ręki 19-latce przez mundurowych, czy też zatrzymania reporterki mimo pokazania legitymacji prasowej, europosłanka odpowiedziała: - Wszędzie tam, gdzie te pani wzniecają tego typu… nie chcę użyć mocnego słowa, trzeba się liczyć z reakcją obrony bezpieczeństwa i porządku. Jeszcze raz dziękuję policji. Ten strajk doprowadził do tego, że można robić to, co się chce. Ja jestem temu przeciwna - oznajmiła polityk.