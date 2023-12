Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP. Premier podjął decyzję

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP. Na jak długo?

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wprowadzone stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP będą obowiązywały od 1 grudnia 2023 do 28 lutego 2024 roku. RCB podkreśla, że "stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania". Co dla obywateli oznacza ich wprowadzenie?