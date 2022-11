"Stopa Putina". Ten szczegół zwrócił uwagę

- Dzisiejsze spotkanie ma niezwykłe znaczenie. To pierwsza wizyta zagraniczna Kasyma-Żomarta po tym, jak został ponownie wybrany na urząd prezydenta - mówił Władimir Putin. Prezydent Rosji nie był jednak w stanie opanować wyraźnego drżenia lewej nogi. W pewnym momencie również stopa Putina zaczęła się nienaturalnie wykręcać. Według "The Sun" może świadczyć to, o postępującej chorobie Parkinsona, lub skutkach ubocznych stosowanych leków.