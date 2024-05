"Stop podwyżkom". Kaczyński zapowiada zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

- Podwyżki zapowiedziane przez minister Hennig-Kloskę, to są znaczące podwyżki. Ze 112 zł do 500 zł jeśli chodzi o energię, to znacząca kwota - mówił Kaczyński, wyraźnie wahając się przy podawaniu kwot. - To są bardzo poważne podwyżki, będą znacznie obciążały społeczeństwo. Jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu, bo to jest odrzucanie polityki jedynie rozsądnej, zmierzającej do tego, by w Polsce stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale także, by rosła. Taka polityka wymagała osłon, myśmy takie osłony, zwane tarczami utrzymywali - dodał.