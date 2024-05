"PiS wnioskiem pomaga minister". Termin głosowania ma zagrać na nosie krytykom Hennig-Kloski

Wymianie ministrów z rekomendacji Polski 2050 oficjalnie sprzeciwił się Szymon Hołownia. - Pani ministra robi wszystko, co możliwe, by ceny energii utrzymać na jak najniższym poziomie, ze wsparciem dla najuboższych. Mamy takie pieniądze, jakie mamy, musimy się liczyć z pieniędzmi Polek i Polaków, musimy jak najłagodniej przejść z sytuacji, kiedy są te ceny zamrożone, do łagodnego ich uwolnienia – podkreślał na konferencji prasowej marszałek Sejmu.