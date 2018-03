Stoltenberg: zareagujemy na "zielone ludziki". "NATO jest gotowe na powtórkę z Krymu"

Nie ma limitu czasowego dla obecności sił NATO na wschodniej flance - powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Dodał, że grupy bojowe są w stanie natychmiast zareagować na zagrożenie dla Polski i państw bałtyckich.

- Chciałem podziękować Polsce za bycie oddanym sojusznikiem NATO za wniesiony wkład we wspólną obronę Paktu w Europie, w operacje np. w Afganistanie i Iraku. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni - powiedział Stoltenberg w rozmowie z Polskim Radiem.

- NATO jest ważne dla Polski, podobnie jak Polska jest ważna dla NATO. To kolektywny Sojusz, stajemy razem - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest siła Sojuszu i Polska jest jego częścią - mówił sekretarz generalny NATO.

- Zdecydowaliśmy się na wysłanie wojsk do Europy Środkowej w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie i grupy bojowe mają chronić wszystkie kraje Sojuszu w tym regionie. Chodziło o przekazanie jasnego sygnału, że jakiekolwiek działania podobne do tych na Ukrainie, w tym do nielegalnej aneksji Krymu, są wykluczone w odniesieniu do któregoś z naszych sojuszników - mówił Stoltenberg.