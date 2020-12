Stoki narciarskie zamknięte. Wiemy co zrobi prezydent Polski Andrzej Duda

W podobnym tonie wypowiada się nasz drugi rozmówca, współpracujący z głową państwa. - Wizerunkowo to nie byłby dobry moment, by prezydent pojawił się na narciarskim stoku. Rząd, wprowadzając obostrzenia dotyczące zamknięcia wyciągów i hoteli, kierował się dbaniem o zdrowie Polaków. Podobnego zdania jest prezydent - twierdzi nasze źródło.

Przypomnijmy, że decyzją rządu stoki narciarskie od 28 grudnia będą nieczynne . Swoją decyzję minister zdrowia Adam Niedzielski powiązał z sytuacją w hotelach na południu Polski. Powrót do obostrzeń ma przeciąć sytuację, w której do hotelu przyjeżdżano "niby" w celach służbowych, a w rzeczywistości zamawiano nocleg, by móc korzystać z narciarskich wyciągów.

Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Müller o feriach i otwarciu szkół

- To właśnie prezydent zadzwonił do mnie i bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, abym wypracował, wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków - mówił Gowin w Polsat News.