Steven Seagal dołączył do rosyjskiej partii politycznej. Zajmie się ekologią

Steven Seagal to amerykański aktor i producent filmowy. W listopadzie 2016 roku Putin nadał mu rosyjskie obywatelstwo. W sierpniu 2018 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji mianowało go specjalnym przedstawicielem tego resortu do spraw relacji ze Stanami Zjednoczonymi w sferze kultury, sztuki i kontaktów z młodzieżą.