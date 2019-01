Stefan W. ponad 20 razy badany przez psychiatrów. Nowe fakty

Zabójca Pawła Adamowicza Stefan W. otrzymał trzy kary dyscyplinarne i tylko jedną nagrodę. W więzieniu mógł się nauczyć posługiwania nożem. Był ponad 20 razy konsultowany przez psychiatrów.

Kryminolog prof. Brunon Hołyst w rozmowie z "Rzeczpospolitą" uważa, że jeśli służba więzienna wiedziała, że Stefan W. jest osobą chorą, przed wyjściem z zakładu powinien zostać zbadany. W jego opinii zespół biegłych powinien określić, jakie perspektywy daje ten chory na wolności, czy może na niej egzystować, czy też nie. - Może wtedy by się okazało, że trzeba skierować go do ośrodka zamkniętego na leczenie. A tak pewnie usłyszał: rób, co chcesz – zaznacza prof. Hołyst.