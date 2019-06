Stary Dwór. Wypadek na DK "51", osiem osób rannych

Stary Dwór. Na drodze krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim doszło do wypadku. Osiem osób jest rannych. Droga jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do ok. godziny 22.

Stary Dwór. Wypadek koło Olsztyna (Wikimedia Commons CC BY-SA)

Jak podaje Radio Olsztyn, na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka.

- Poszkodowanych jest osiem osób, wszystkie zabrano do szpitala. Według wstępnych ustaleń powodem wypadku było nieprawidłowe wyprzedzanie - poinformował sierż. sztab. Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.

Droga krajowa nr 51 koło Dobrego Miasta jest zablokowana. Samochody osobowe są kierowane na objazdy drogami powiatowymi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do ok. godziny 22.

