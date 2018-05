Starsza kobieta wydziergała dla niepełnosprawnych skarpety. Sejm ich nie przekazał. "Czuję się upokorzona"

80-letnia kobieta, pragnąca zachować anonimowość, wysłała do protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów wydziergane przez siebie skarpetki. Kancelaria Sejmu nie przekazała im drobnego upominku. Rozmawialiśmy z panią, która chciała przekazać prezent, a który wczoraj jej odesłano. Czuje się upokorzona.

Nasza 80-letnia rozmówczyni śledzi to, co dzieje się w Sejmie. Gorąco, po ludzku, wspiera protestujące matki i ich niepełnosprawne dzieci. Podchodzi do tego osobiście - sama ma niepełnosprawnego syna, który w wieku 10 lat uległ wypadkowi. Kobieta czuje z koczującymi miesiąc w Sejmie opiekunami pełną solidarność. Zaoferowała drobną pomoc. Bezskutecznie.