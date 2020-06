Starlinki. SpaceX ruszyło z kolejną misją. Na orbitę wyniesionych zostało 58 nowych satelitów

Starlinki. SpaceX ruszyło z kolejną misją

Podczas poprzednich ośmiu misji na orbitę wyniesionych zostało 480 satelitów Starlink. Ich struktura jest płaska i zoptymalizowana tak, aby zajmowały jak najmniej przestrzeni, co umożliwia ich gęste upakowanie pod osłoną ładunku Falcona 9. Każdy z ważących ok. 260 kg satelitów wyposażony jest w panel słoneczny, szukacz gwiazd umożliwiający orientację w przestrzeni kosmicznej oraz napędzane kryptonem silniki jonowe - czytamy na stronie firmy SpaceX.

Starlinki. Kiedy można je zobaczyć?

Starlinki na niebie nad Polską będzie można zobaczyć w noc z niedzieli na poniedziałek. Kiedy będzie to możliwe? By sprawdzić, kiedy w Twojej lokalizacji będą przelatywać starlinki, wystarczy sprawdzić na tej stronie internetowej .

Czym są Starlinki?

Starlinki to rzędy świecących punktów przesuwających się po niebie. Najczęściej widoczne są nad południowym horyzontem. Nie są to gwiazdy. Te świetlne punkty to sztuczne satelity Starlink, które wysyłane są na orbitę przez firmę SpaceX. Przedsiębiorstwo należące do Elona Muska chce zapewnić dostęp do bezprzewodowego i szerokopasmowego internetu na całym świecie.