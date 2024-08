Starcia z policją w Izraelu. Ultraortodoksi sprzeciwiają się poborowi

Ultraortodoksi protestują. Mówią o sprzeczności z ich stylem życia

Wielu rabinów wzywało młodych mężczyzn do ignorowania wezwań i nieprzychodzenia na komisje wojskowe. Niektórzy z nich nawoływali nawet do protestów mających na celu zakłócenie procesu rekrutacji. Ultraortodoksi argumentują, że służba wojskowa jest sprzeczna z ich stylem życia i obawiają się, że pobór do wojska może skłonić młodych mężczyzn do odejścia od wiary.