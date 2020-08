Stany Zjednoczone. Luizjana. Huragan Laura nadciąga nad wschodnie wybrzeże USA

Huragan Laura uderzy w USA. Zdjęcia satelitarne huraganu

Stany Zjednoczone. Władze Luizjany: trzymajcie się z dala od dróg

"Niezależnie od tego, czy ewakuowaliście się, czy jesteście w domu, macie trzymać się z daleka od dróg. To czas, w którym wszyscy mieszkańcy naszego stanu modlą się o najlepsze, ale jesteśmy przygotowani na najgorsze. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny. Bądźcie dziś bezpieczni" - przekazał na Twitterze gubernator Luizjany John Bel Edwards.

Stany Zjednoczone. Rocznica ponurych wydarzeń sprzed 15 lat

Lokalne władze od kilkudziesięciu godzin przygotowują się do ewakuacji nawet 1,5 mln osób. W stanie gotowości postawiono Gwardię Narodową. "To katastrofalny, zagrażający życiu huragan" - ostrzega Narodowe Centrum Huraganów. I przypomina, że żywioł nadchodzi na dwa dni przed 15. rocznicą huraganu Katrina. Wtedy znaczne zniszczenia odnotował Nowy Orlean, a skutki następującej po nim powodzi są odczuwalne do dzisiaj. Zginęło wtedy ponad 1 tys. osób, a setki tys. nie wróciły do swoich domostw.