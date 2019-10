Stany Zjednoczone. Donald Trump: impeachment to zamach stanu

Stany Zjednoczone. Donald Trump po raz kolejny zabrał głos ws. ewentualnego impeachmentu. Według niego to "zamach stanu".

East News

"Doszedłem do wniosku, że to, co się dzieje, nie jest "impeachmentem", to zamach stanu, którego celem jest odebranie narodowi jego władzy, jego głosu, wolności, drugiej poprawki konstytucji, jego religii, armii, muru na granicy i praw nadanych przez Boga obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki!" - napisał Donald Trump na Twitterze.

Przypomnijmy: w środę Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci podejrzewają go o to, że wywierał naciski na Ukrainę ws. nadchodzących wyborów prezydenckich. Według Pelosi, doszło do "zdrady bezpieczeństwa narodowego".

Jak podaje amerykański "Time's", były wysłannik administracji Trumpa na Ukrainę, Kurt Volker będzie rozmawiał z trzema komisjami Izby za zamkniętymi drzwiami na zaproszenie komisje Wywiadu, Spraw Zagranicznych i Nadzoru oraz Reformy Rządu.

To nie koniec problemów Trumpa. Jak ujawnił dziennik "The New York Times" amerykański przywódca w rozmowie z australijskim premierem miał naciskać, aby ten pomógł zebrać materiały dyskredytujące śledztwo ws. ingerencji w wybory.