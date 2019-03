Staniszkis zgadza się z Kaczyńskim. "Pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci"

- Bardzo szanuję Trzaskowskiego za to, co zrobił, tym bardziej, że uważam, że dużo ryzykuje - tak prof. Jadwiga Staniszkis ocenia podpisanie karty LGBT. Jednocześnie zdradziła, że zgadza się z Jarosławem Kaczyńskim ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Nie milknie burza wokół słów wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja o związkach partnerskich i ewentualnej adopcji dzieci. Ta wypowiedź wywołała zamieszanie na polskiej scenie politycznej: opozycja musiała bronić Rabieja, podczas, gdy Jarosław Kaczyński grzmiał podczas konwencji partii: " wara od naszych dzieci", odnosząc się bezpośrednio do zastępcy Rafał Trzaskowskiego .

Teraz głos w tej sprawie zabrała prof. Jadwiga Staniszkis. W wywiadzie dla portalu wiadomo.co była pytana m.in. o kartę LGBT podpisaną porzez stołeczny ratusz. - Bardzo szanuję Trzaskowskiego za to, co zrobił, tym bardziej, że uważam, że dużo ryzykuje - powiedziała prof. Staniszkis. Dodała również, że "dzieci powinny zdawać sobie sprawę z rzeczy, czym jest tolerancja dla inności, jakie są inne niż tradycyjne modele życia, czym jest zły dotyk ".

- Zgadzam się z Kaczyńskim w jednym: pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci - oświadczyła prof. Staniszkis. Podkreśliła jednak, że słowa prezesa "wara od naszych dzieci" były za mocne.

- Za mało w wypowiedziach polityków PiS-u jest racjonalnych argumentów i w związku z tym cała ta kampania jest nieskuteczna, bo ludzie traktują te ekstremalne wypowiedzi z przymrużeniem oka. Sama się zastanawiam, skąd takie ostre zaangażowanie PiS-u w tej sprawie. Może niektórzy mają osobiste doświadczenia w tej sferze? Myślę, że to też zastępcza agresja, która ma przykryć to, co dzieje się w krajowej polityce - zaznacza prof. Staniszkis.