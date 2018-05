Stanisław Piotrowicz o wolności słowa. Poseł PiS nie lubi niewygodnych pytań

- Media stale dopadają polityków (...) "w imię transparentności ja mam prawo wiedzieć, a polityk musi powiedzieć" - oburzał się Stanisław Piotrowicz na spotkaniu z wyborcami. Zdaniem polityka PiS niektóre pytania zadawane przez dziennikarzy są "złem".

- Samo postawienie pytania niesie ze sobą niebezpieczną treść - przekonywał poseł PiS. - Jest pewna sfera - wie o tym polityk i powinien o tym wiedzieć dziennikarz - że o to nie pytam - mówił Piotrowicz na spotkaniu z mieszkańcami Chocenia w województwie kujawsko-pomorskim. Wypowiedzi byłego prokuratora stanu wojennego zebrali dziennikarze TVN24 w materiale wyemitowanym we wtorek.

Stanisław Piotrowicz podczas spotkań z wyborcami lubi cytować "Instrukcję Carycy Katarzyny II", którą awizuje jako 200-letni, autentyczny dokument. Kiedy zwrócono mu uwagę, że to fikcja historyczna pochodząca z wydanej w 1990 roku książki Waldemara Łysiaka, poseł zaskoczony zapytał: - a nawet jeśli to fikcja, to co w tym złego?