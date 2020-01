Stanisław Piotrowicz ma przeprosić sędziów. Radosław Fogiel o wyroku

Stanisław Piotrowicz ma przeprosić Małgorzatę Gresdorf i Krzysztofa Rączkę. Zdaniem Radosława Fogiela wyrok w tej sprawie nie jest obiektywny. Wicerzecznik PiS zastanawia się, "na jakiej zasadzie sąd doszedł do wniosku, że to właśnie ta dwójka została przez Piotrowicza obrażona".

Radosław Fogiel z PiS i Cezary Tomczyk z KO byli pytani na antenie Polsat News o m.in. wyrok ws. Stanisława Piotrowicza. Niedawno powołany sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi przeprosić Małgorzatę Gersdorf oraz Krzysztofa Rączkę za słowa o tym, by sędziowie którzy "są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

– Dziwi mnie fakt, że sąd uznał winnym sędziego Piotrowicza z pozwu cywilnego dwójki konkretnie wymienionych sędziów, kiedy ich nazwiska nie padały w wypowiedzi pana sędziego. Ciekaw jestem na jakiej zasadzie sąd doszedł do wniosku, że to właśnie ta dwójka została przez pana Piotrowicza obrażona. To było jednak stwierdzenie natury generalnej – powiedział Fogiel na antenie Polsat News. Dodał również, że według niego wyrok ws. Piotrowicza nie jest obiektywny.