Stanisław Piotrowicz: gdybym był komunistą, byłbym w PO

- Byłem twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości i właśnie to ściągnęło na mnie ataki, jakich mało kto doświadczył. Ponieważ czyniłem to skutecznie, zaangażowano duże środki, by mnie złamać, zniesławić, zniszczyć, z groźbą zabójstwa włącznie - mówił w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Stanisław Piotrowicz, który uzyskał rekomendację PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stanisław Piotrowicz (East News)

Stanisław Piotrowicz przyznał, że czuje się zaszczycony rekomendacją Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko sędziego TK. - Traktuję to jako szczególne wyróżnienie. Myślę, że w pracach TK przydatna byłaby nie tylko moja wiedza prawnicza, ale również bogate doświadczenie w stosowaniu prawa, a także w jego stanowieniu - tłumaczył.

Piotrowicz: należałem do PZPR, ale nie z własnej woli

Pytany o swoją przeszłość, Piotrowicz przekonywał, że "nigdy nie był komunistą". - Gdybym nim był, to byłbym dzisiaj w Platformie Obywatelskiej - stwierdził. Jak mówił, należał do PZPR, "ale nie z własnej woli". - Każdy człowiek żyjący w ponurych czasach PRL czymś się zajmował. Nie każda praca oznaczała utożsamianie się z systemem i jego budowaniem, umacnianiem. (...) Prowadziłem sprawy kradzieży, gwałtów, rozbojów, zabójstw. Nie prowadziłem żadnych spraw o charakterze politycznym - tłumaczył.

"Gdy dostałem sprawę Pikula, ogarnęło mnie przerażenie"

Odnosząc się do sprawy Antoniego Pikula, polityk stwierdził, że kiedy ją dostał, "ogarnęło go przerażenie". - Dostałem polecenie sporządzenia aktu oskarżenia w tej sprawie. Nie chciałem tego zrobić i szukałem sposobów, jak tę sprawę osłabić pod względem dowodowym. (...) Przez 30 lat pan Pikul wypowiadał się o mnie jako o tym, który mu pomógł w tamtym czasie - przekonywał.

Piotrowicz uważa, że "nikogo nie skrzywdził". - Żaden z opozycjonistów, nawet przy najmniejszym moim udziale, nie został skazany. Gdy padają zarzuty pod moim adresem, to odpowiadam: "Pokażcie ofiary". Wtedy zapada milczenie - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki ma nowy rząd. Bartłomiej Sienkiewicz: "Kompletnie nieinteresujące"

Cała rozmowa do przeczytania w tygodniku "Sieci"