Stanisław Karczewski zapowiada transfery w Senacie. "Wszystko może się zdarzyć"

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski jest przekonany, że wyższa izba polskiego parlamentu nie zakończy kadencji w takiej samej konfiguracji, w jakiej ją zaczęła. - Jest praktycznie remis, więc wszystko się może zdarzyć - ocenił.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stanisław Karczewski (PAP)

Karczewski nie chciał jednak dywagować nt. personaliów senatorów, którzy mogliby zasilić PiS, które potrzebuje trzech mandatów do uzyskania większości. W tym kontekście wymieniany był m.in. senator Jan Filip Libicki z PSL. - Senator Libicki jest jednym ze stu senatorów, więc jest brany pod uwagę w rozmowach - odparł enigmatycznie na antenie Polsat News Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu odniósł się także do słów senatora KO Tomasza Grodzkiego, który ujawnił, że był pytany o chęć zostania ministrem zdrowia w zamian za zmianę barw partyjnych. - Gdyby ktoś do mnie przyszedł z taką propozycją, to ja bym na ten temat nie mówił. Na pewno bym nie poszedł do mediów i o tej propozycji powiedział, bo to jest kuchnia polityczna - powiedział Karczewski.

Senator PiS nie podkreślał także, że kwestia, kto będzie rządził Senatem jest wciąż "bardzo niepewna". Karczewski nie ma również pewności, czy w przyszłej kadencji utrzyma się na stanowisku marszałka Senatu. - Patrzę w tej chwili. Senat to taka izba zadumy i refleksji, to dokonuję takiej refleksji. Zastanawiam się, co dalej - oświadczył.

Leszek Miller o politycznej przyszłości Jarosława Kaczyńskiego

Stanisław Karczewski pozytywnie ocenił mijającą kadencję Senatu. - Moim celem było, aby Senat wyszedł z cienia Sejmu. (...) Przez tę kadencję Senatu kultura polityczna, choć były ostre spory, została zachowana - stwierdził.

Zbigniew Ziobro wicepremierem?

Marszałek Senatu został też zapytany o potencjalną nominację na funkcję wicepremiera dla Zbigniewa Ziobry. - Słyszę takie opinie, ale to są spekulacje - zaznaczył. Podkreślił jednak, że jeśli wewnątrz PiS odbędzie się debata nt. teki wicepremiera dla Ziobry, to on "pewnie przychyli się do takiej propozycji". - (Ziobro - red.) jest naszym silnym wsparciem, koalicjantem - zadeklarował.

Źródło: Polsat News