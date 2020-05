Stanisław Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Szczegóły decyzji

Powiedział, że cały czas będzie senatorem, ale wraca też do zawodu lekarza. - W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód - stwierdził. Zdradził, że będzie pracował w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. - Ciągnie wilka do lasu. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem tam przyjęty przez koleżanki i kolegów - podkreślił.