Stanisław Dziwisz broni Marka Jędraszewskiego. "Przewodzi nam w walce o wartości moralne"

Podczas przemówienia do uczestników 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasnej Górze kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił zasługi abpa Marka Jędraszewskiego. Działalność duchownego chwalili również inni hierarchowie Kościoła.

- Chcemy okazać naszą solidarność, uznanie i wdzięczność za wszystko, co robi dla archidiecezji i dla Polski nasz metropolita i pasterz. (...) Naszą wdzięczność dla niego okazujemy obecnością i modlitwą. Aby dobro zwyciężyło zło. Dobrem trzeba zwyciężać zło. To są słowa Pisma Świętego i słowa Jana Pawła II. Trzeba, aby nasza postawa była taka, aby dobrem zwyciężać zło, które się panoszy. O tym ciągle mówi nasz obecny arcybiskup krakowski, stąd nasza wdzięczność, modlitwa i solidarność z jego postawą - powiedział kard. Dziwisz w Częstochowie, dodając, że metropolita krakowski "przewodzi Kościołowi w walce o wartości moralne".

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo również solidaryzował się z abpem Jędraszewskim. Hierarcha porównał go do... Jezusa. - Modlimy się w intencji naszego współbrata ks. abp. Marka, który nie jest słuchany w całości. Ale tak było z Jezusem. Dlatego Matka Boża z pewnością nas tutaj bardzo serdecznie umocni. I tego mu życzę. I dlatego jesteśmy tutaj dziś razem - stwierdził.

Abp Jędraszewski podziękował za wsparcie i modlitwy. Podczas wygłoszonej na Jasnej Górze homilii przestrzegał także przed gender i LGBT. - Czuwać, to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego "ja", a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi. Czuwać, to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT - apelował.