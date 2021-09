Stan wyjątkowy. Terlecki uderza w opozycję. "Degrengolada"

Poseł PiS przekazał również, że wprowadzony na 30 dni stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego może zostać przedłużony. - Jesteśmy oczywiście na to przygotowani. Jeżeli zajdzie taka konieczność, ale od razu zastrzegam, że to musiałaby być nadzwyczajna okoliczność, to trzeba będzie stan wyjątkowy przedłużać - powiedział Ryszard Terlecki.