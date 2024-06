Stała się rzecz niesłychana. Donald nie odmówił "Śniadania" [OPINIA]

Nie jest to najważniejszy news - ani miesiąca, ani tygodnia, ani dnia, ani nawet godziny. Jednocześnie jest to kwestia zapewne najśmieszniejsza w ostatnich dniach. Otóż prowadzący "Pytanie na Śniadanie" Robert Stockinger jeszcze 28 maja 2024 r. deklarował, że żadni politycy nie będą przychodzili do śniadaniówki publicznego nadawcy. Wtórowała mu redakcyjna koleżanka Katarzyna Dowbor.