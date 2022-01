Stado głodnych hien atakuje wieś. Opłakane skutki

W wiosce Imalange na oddziale Sabasabini w dystrykcie Ushetu rodzice zostali zmuszeni do zbudowania prowizorycznych sal lekcyjnych dla swoich dzieci. Chcą, by najmłodsi uczniowie uniknęli wielokilometrowych wędrówek do szkoły. Droga bowiem prowadzi często przez niebezpieczne rejony, w których czaiły się dzikie zwierzęta. Dochodziło do incydentów.