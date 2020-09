Stadnina w Janowie Podlaskim. Prezes Marek Gawlik podał się do dymisji. Ma już następcę

Marek Gawlik nie jest już prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim. Podał się do dymisji. W piątek zastąpił go na tym stanowisku Lucjan Cichosz, były senator i poseł PiS. To już piąty prezes stadniny od 2016 roku.

Stadnina w Janowie Podlaskim. Prezes Marek Gawlik podał się do dymisji. Ma już następcę (PAP, Fot: Wojciech Jargiłło)