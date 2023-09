Stadion Śląski – arena wielkich wydarzeń i… możliwości

Kultowa arena koncertowa

Stadion Śląski to też najlepsza otwarta scena muzyczna w kraju, która odznacza się doskonałą akustyką i może pomieścić nawet 85 tys. osób. To tu odbył się legendarny festiwal Monsters of Rock z udziałem AC/DC i Metalliki. W Kotle Czarownic wystąpiły też takie gwiazdy jak the Rolling Stones, U2, Genesis, the Police, Red Hot Chili Peppers czy Guns N’Roses.