"Sromotna porażka Rosji". Pierwsza taka sytuacja od kilkudziesięciu lat

Dziesięć krajów, które dołączają do Rady Wykonawczej WHO na trzy lata, jest zwykle wybieranych en bloc przez aklamację. Jednak ze względu na podejmowane przez Rosję próby zablokowania Ukrainie dostępu do tego kluczowego dla zarządzania WHO forum, po raz pierwszy od 1977 roku musiało odbyć się głosowanie.