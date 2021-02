Środa Popielowa 2021. Czy można posypywać popiołem?

Kiedy jest Środa Popielcowa? Co z posypywaniem popiołem?

Środa Popielcowa wypada w tym roku 17 lutego. To czas, gdy kończy się karnawał, a rozpoczyna Wielki Post . Co roku w kościele katolickim księża posypują w tym dniu głowy wiernych popiołem, powtarzając słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". Czy w tym roku obrzęd posypywania głów popiołem w Środę Popielcową będzie przeprowadzony tak, jak do tej pory?

Środa Popielcowa w czasie pandemii koronawirusa. Czy można sypać popiołem?

Środa Popielcowa. Specjalne instrukcje dla księży

"Instrukcja wskazuje, że po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu ich wodą święconą w milczeniu, kapłan zwraca się do obecnych, recytując jeden raz formułę, którą znajdujemy w Mszale Rzymskim: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" albo "Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz". Następnie kapłan oczyszcza ręce, zakłada maskę ochronną, zasłaniając usta i nos, i posypuje głowy tym, którzy do niego przychodzą lub, jeśli to stosowne, idzie do tych, którzy stoją na swoich miejscach, nie wypowiadając żadnych słów" – czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.