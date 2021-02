Środa Popielcowa. Rozpoczyna się akcja "40 dni dla życia"

Środa Popielcowa. Rozpoczyna się inicjatywa "40 dni dla życia"

Akcja rozpocznie się w Środę Popielcową i potrwa do Niedzieli Palmowej, czyli do 28 marca 2021. Będzie to krucjata modlitewna w obronie życia. Jej uczestnicy modlić się będą o ratowanie nienarodzonych dzieci i ich matek.