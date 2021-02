Wielki Post 2021. Jak dobrze przygotować się na Wielkanoc?

Wielki Post 2021. Dlaczego trwa 40 dni?

Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu, który potrwa 40 dni. Dokładnie tyle dni Jezus Chrystus spędził na pustyni. Co ciekawe, również 40 dni trwał potop, o którym możemy przeczytać w Starym Testamencie. Liczba 40 jest też związana z wędrówką Żydów do Ziemi Obiecanej, która zajęła im 40 lat.

Wielki Post 2021. Kiedy obowiązuje post ścisły?

Wielki Post 2021. Najważniejsze nabożeństwa

Przygotowując się do Wielkanocy, w czasie Wielkiego Postu możemy uczestniczyć w specjalnych nabożeństwach. Dwa najważniejsze to: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Pierwsze odprawiane jest co tydzień w piątek, a drugie w niedzielę. Podczas Drogi Krzyżowej wierni rozważają 14 kolejnych stacji, nawiązujących do wędrówki Jezusa Chrystusa z krzyżem, jego śmierci i złożenia do grobu. Z kolei Gorzkie Żale to nabożeństwo składające się z trzech części. Co tydzień śpiewa się jedną z nich, a następnie od nowa. Wielki Post ma sześć niedziel, więc każda część Gorzkich Żali śpiewana jest po dwa razy.