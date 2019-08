Spychalski tłumaczy słowa Dudy nt. obniżenia emerytur wojskowych

Jak podają media, Sejm niebawem zajmie się kwestią emerytur żołnierzom. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego Andrzej Duda zadeklarował, że nigdy nie poprze takiej ustawy. Do słów prezydenta odniósł się sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Błażej Spychalski.

- Nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują żołnierze i ich rodziny. (...) Proszę, by tego rodzaju kłamliwymi argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo to jest ohydne i nieprzyzwoite - powiedział Andrzej Duda podczas przemówienia w Katowicach.