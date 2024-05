Sprzęty leciały z "nieba". Niecodzienna interwencja w Warszawie

Mieszkaniec 10. piętra

W środku mieszkania słychać było szuranie i szmery, jednak mimo to, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Wejść do lokalu udało się dopiero strażakom. Wewnątrz zastali starszego mężczyznę, który wyglądał na załamanego nerwowo. To prawdopodobnie on wyrzucał przez okno wszystko, co wpadło mu w ręce. Senior wymagał pomocy medycznej, więc został przekazany ratownikom.