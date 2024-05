Nie żyje "Niuśka" z batalionu "Parasol"

Zmarła w wieku 98 lat

Muzeum Powstania Warszawskiego w swoim wpisie podkreśla, że Danuta Krauze przeszła cały szlak bojowy batalionu, od Woli, przez Stare Miasto, Śródmieście po Górny Czerniaków. Po kapitulacji opuściła Warszawę razem z ludnością cywilną. Następnie została wywieziona do obozu przejściowego w Pruszkowie, znanego jako Dulag 121, a potem do obozów pracy w Stargardzie i Berlinie. Na koniec wojny udało jej się uciec z Berlina do Poznania.