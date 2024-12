Sprzedaż TVN. Ekspert ocenia wartość

Decyzja ma na celu "zwiększenie elastyczności strategicznej oraz stworzenie możliwości odblokowania dodatkowej wartości dla akcjonariuszy" - podała spółka w komunikacie. Po ogłoszeniu planów akcje WBD wzrosły o 15 proc. , co odnotowały m.in. media branżowe. Analitycy z Wall Street przewidują, że dynamiczne zmiany w sektorze medialnym mogą prowadzić do wzrostu liczby fuzji i przejęć w branży telewizyjnej. Tym bardziej, że prezydent elekt Donald Trump zapowiada deregulacje.

- Jeśli Warner Bros Discovery myśli o sprzedaży TVN, a oferta nie obejmuje platformy Player.pl, to dotyczy wyłącznie naziemnej stacji telewizyjnej, co znacząco obniża jej wartość dla potencjalnych nabywców - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Tymczasem "Financial Times" informował, że WBD od dłuższego czasu rozważało podział struktury biznesowej. Choć taki krok może stwarzać wyzwania operacyjne, takie jak zarządzanie prawami do transmisji czy dystrybucją treści między platformami, spółka zdecydowała się na reorganizację w celu poprawy sytuacji finansowej. Od czasu utworzenia WBD w 2022 roku kurs jej akcji spadł znacząco, co skłoniło firmę do poszukiwania nowych rozwiązań.