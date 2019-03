Sprzedaż nowych aut osobowych znów na rekord

W 2018 roku po raz pierwszy w historii liczba sprzedanych nowych aut osobowych w Polsce przekroczyła 500 000 egzemplarzy, z czego większość jeździ dziś jako samochody firmowe. Na rosnącą wciąż sprzedaż w ostatnich kilku latach wpłynęły nowatorskie rozwiązania, m.in. wynajem długoterminowy aut, jak również dobra kondycja przedsiębiorstw.

Sprzedaż nowych osobówek rosła dynamicznie od kilku lat, ale to, co stało się w ubiegłym roku, przeszło najśmielsze oczekiwania producentów i ekspertów.

Według najnowszych doniesień Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2018 r. na polskie drogi wyjechało łącznie 531,9 tys. nowych aut osobowych. To o 46 tys. więcej niż w 2017 roku, kiedy odnotowano wzrost sprzedaży o 15 procent.

Nowe auta głównie dla firm

Z tej pokaźnej liczby sprzedanych samochodów tylko co czwarty (147,4 tys.) trafił do odbiorców indywidualnych. Większość osobówek (384,5 tys.) służy dziś jako samochody firmowe, gdyż zakupiły je przedsiębiorstwa (72,29 proc. ze wszystkich sprzedanych aut).

Dane te pokazują coraz większą zmianę w podejściu Polaków do samochodów. Jeszcze 5 czy 10 lat temu, głównie z uwagi na skromny budżet, największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się stare auta popularnych marek. Dodatkowym czynnikiem, skłaniającym do takiego wyboru było przekonanie, że auto trzeba kupować na własność. Argumenty te były silniejsze od faktu, że nasze auto było niewygodne czy kompletnie nieekonomiczne w eksploatacji z uwagi na wysokie spalanie i wysoką awaryjność.

W ostatnich latach zaczęliśmy jednak dostrzegać jak ważna jest mobilność, a więc i niezawodność auta. W końcu obydwa te czynniki mają realny wpływ na efektywność prowadzonego biznesu.

Mnóstwo korzyści, przejrzyste finansowanie

- Z uwagi na innowacyjne podejście i idące za tym bardzo korzystne oferty wynajmu długoterminowego aut, nowe samochody są w zasięgu niemal każdego polskiego przedsiębiorcy, nawet prowadzącego nieduży biznes - tłumaczy Łukasz Niemczuk, SME Solutions Director Arval Service Lease Polska. - Przykładowo, oferta Arval daje niepowtarzalną możliwość wynajmu pojazdu przedsiębiorcom prowadzącym firmę od co najmniej pół roku i to bez wpłaty własnej. Klient otrzymuje do swojej dyspozycji samochód z fabrycznym przebiegiem, który w przeciwieństwie do aut o wieloletnim stażu, nie wymaga żadnych inwestycji.

Wynajem długoterminowy aut Arval przewiduje nawet obsługę serwisową oraz - w razie unieruchomienia pojazdu - dostawę auta zastępczego. Stała opłata miesięczna uwzględnia wszelkie koszty (m.in. wymianę opon, ubezpieczenie, serwis), dzięki czemu użytkownik nigdy nie zostanie zaskoczony „kosztami dodatkowymi”.

Wynajem długoterminowy aut czy leasing?

Oferty typu Arval dla sektora MŚP to poważna konkurencja dla popularnego w ostatnich kilkunastu latach leasingu. Mimo iż umowy na wynajem długoterminowy samochodów to stosunkowo młody produkt w stosunku do innych form finansowania, na rynku radzi sobie świetnie.

Wynajem długoterminowy pod kątem prawnym jest traktowany jako leasing operacyjny z dodatkowymi usługami. W efekcie tego pojazd nie jest wliczany do majątku najemcy, co wymagałoby odpisów amortyzacyjnych, natomiast opłata z tytułu wynajęcia auta wliczana jest do kosztu uzyskania przychodów.

Liczy się niezawodność, komfort i bezpieczeństwo