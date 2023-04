Sprzedał psa, żeby móc pracować. Ludzie oburzeni na reakcję szefa firmy z Utah

Dyrektorowi "skończyła się cierpliwość"

W ujawnionym wideo szef firmy przekazał pracownikom, że ​​skończyła mu się cierpliwość do wysłuchiwania narzekań na nową politykę powrotu do biura. Oskarżał ich o "cichą rezygnację" z wykonywania swoich biurowych obowiązków. Oświadczył również, że co najmniej 30 osób z jego organizacji "nawet nie otworzyło laptopów" w ciągu miesiąca.