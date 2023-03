Dyrektor miał okradać dzieci. Zarzuty ws. skandalu w Świętokrzyskim

Tomasz G. do września ubiegłego roku był dyrektorem dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Śledztwo w sprawie jego działań trafiło do opatowskiej prokuratury. To ona, na bazie zebranych dowodów, zdecydowała o postawieniu mężczyźnie zarzutów.