Sprzeczne informacje o Ławrowie. Pokazał się w nietypowym stroju

Szczyt G20. Spotkanie światowych liderów

Szczyt grupy G20 rozpoczyna się 15 listopada. Mają w nim wziąć udział m.in. prezydent USA Joe Biden i przywódca Chin Xi Jinping. Agencja Reutera podała, powołując się na urzędników z Indonezji i Rosji, że Putin nie będzie osobiście uczestniczył w szczycie G20, choć może przyłączyć się do rozmów w trybie online. Wcześniej rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ogłosił, że ukraiński przywódca weźmie udział w spotkaniu, najprawdopodobniej wirtualnie. Został on zaproszony do udziału, mimo że Ukraina nie należy do G20.