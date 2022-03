Sprostowanie PLL LOT

2. Nie jest prawdą, że "w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły nagrania z kokpitu maszyny, którą leciał prezydent" oraz że ktoś "skasował nagrania z kokpitu". Prawdą jest, że nagrania z kokpitu są kasowane (nadpisywane) automatycznie, a decyzja o ich ewentualnym zabezpieczeniu należy do dowódcy statku powietrznego w przypadku, gdy w czasie operacji lotniczej doszło do wypadku lub enumeratywnie wymienionych w ICAO poważnych incydentów – co w tym przypadku nie nastąpiło;