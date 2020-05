Sprostowanie

W artykule Sylwestra Ruszkiewicza pt. "Lekarz-łapówkarz i syn prezesa. Takich kandydatów PZPS wysyła w świat", opublikowanym w Wiadomościach WP w dniu 21 maja 2020 roku, podaliśmy nieprawdziwą informację, jakoby kandydat Polskiego Związku Piłki Siatkowej do Komisji Medycznej Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) był prawomocnie skazany za przyjęcie korzyści materialnych, podczas gdy informacja ta odnosiła się do zupełnie innej osoby. W tym samym artykule zawarte były także nieuzasadnione zarzuty co do trybu wskazania Pana Wojciecha Kasprzyka jako kandydata do Komisji Pucharowej CEV, za co Redakcja przeprasza wszystkie zainteresowane osoby.