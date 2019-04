Sprostowanie

"W związku z opublikowaniem w dniu 07 kwietnia 2019 r. na portalu internetowym Wirtualna Polska Wiadomości www.wiadomosci.wp.pl artykułu pt. "Leki na depresję i odchudzanie. tym odurzają się lekarze", autorstwa red. Magdaleny Mieśnik, wskazuję, że zawiera on nieprawdziwe i nieścisłe informacje.

1.Wadliwe jest stwierdzenie, że Mysimba 8 mg+90 mg "zażywana w większych ilościach wywołuje euforię. - Pojawia się uczucie szczęścia i przekonanie o tym, że jesteśmy bardzo dobrzy w tym, co robimy - mówi lekarka, która zażywa lek, gdy ma kilkudziesięciogodzinny dyżur" oraz iż jest to "środek na pobudzenie" - zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) zarejestrowane wskazania do stosowania Mysimba 8 mg + 90 mg to uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych z wyjściową daną wartością wskaźnika masy ciała. W CHPL nie określono jako działanie niepożądane produktu powstawanie stanu euforii.