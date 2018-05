Sprawca napaści w Rimini może zostać uniewinniony. Rozmawialiśmy z prawnikiem Polaków

Trudne życie i samotność - między innymi na te okoliczności łagodzące zwraca uwagę obrona Kongijczyka, skazanego za gwałt na Polce i napaść na nią i jej partnera w Rimini. W rozmowie z WP do złożonej apelacji odniósł się prawnik Polaków.

Obrona Kongijczyka utrzymuje, że jest on niewinny. Zwraca uwagę na okoliczności łagodzące, które mogą zostać uznane przez sąd. Mowa o wcześniejszej niekaralności, ale także o braku procesu integracji w nowym kraju, trudnej przeszłości poczuciu osamotnienia i wyrażeniu skruchy w trakcie śledztwa. Wiemy, co na to prawnik Polaków.